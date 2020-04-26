У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n137289-epidemiya-koronavirusu-pomerly-ponad-200-tys-infikovanyh-ispaniya-anonsuvala-poslablennya.html

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, триває.

Загалом у світі кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом вже становить майже 2,9 млн.

З них майже 203 тис. інфікованих померли, ще понад 817 тис. — вилікувалися. Про це повідомляє Центр системних наук та інженерії Університету Хопкінса.

Найбільше випадків коронавірусу наразі зафіксовано у США — понад 939 тис. З них понад 53 тис. інфікованих померли, понад 100 тис. — вилікувалися.

На другому місці — Іспанія з понад 223 тис. випадків інфікування, з яких майже 23 тис. призвели до летальних наслідків. Прем'єр-міністр цієї країни Педро Санчес заявив, що в разі, якщо збережеться тенденція до зменшення поширення коронавірусу, з 2 травня будуть послаблені карантинні обмеження. Про це повідомляє видання El Pais. Зокрема, буде дозволено ходити на прогулянки та займатися спортом.

Третю сходинку в цьому сумному рейтингу захворюваності на коронавірус посідає Італія з понад 195 тис. зафіксованих випадків інфікування. У цій країні вже померли щонайменше 26,3 тис. інфікованих коронавірусом осіб.

Китай, який став першою країною, де виявили коронавірус SARS-CoV-2, тепер вже на дев’ятому місці за кількістю виявлених випадків інфікування — понад 83,9 тис., з них 4,6 тис. людей померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у Китаї 508 добровольцям ввели експериментальну вакцину від коронавірусу.