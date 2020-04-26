Кім Чен Ин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n137290-zmi-zayavlyaut-pro-smert-lidera-pivnichnoyi-koreyi-v-rezultati-nevdaloyi-operaciyi-oficiyni.html

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Кім Чен Ин, лідер Північної Кореї, міг померти через проблеми зі здоров’ям або перебуває в дуже тяжкому стані. Повідомлення про це поширили кілька джерел.

Лідер КНДР в результаті ускладнень після операції на серці перебуває у «вегетативному стані», стверджує японський журнал Shukan Gendai з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, Кім Чен Ину стало погано під час чергової поїздки країною, його доставили до найближчої лікарні та попросили Китай прислати бригаду кваліфікованих медиків.

Однак, за словами джерел видання, стан Кім Чен Ина був настільки тяжким, що операцію зі стентування кровоносних судин серця довірили місцевому лікарю. Зазначається, що ця операція мала була досить простою і завершитися за хвилину.

Проте хірург, який її проводив, дуже нервував, у нього тряслися руки, до того ж він не мав досвіду оперування пацієнтів із зайвою вагою, таких як лідер КНДР.

В результаті хірургічна операція затягнулася до восьми хвилин, за які Кім перейшов у «вегетативний стан». Китайські лікарі, які згодом прибули, допомогти лідеру КНДР вже не змогли.

Водночас віце-президент Гонконгської компанії супутникової телемовлення HKSTV Цин Фен на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo заявив, що Кім Чен Ин помер. Фен стверджує, що тримав цю інформацію від «солідного» джерела в КНДР.

Водночас офіційні особи чутки про смерть Кіма спростовують. Голова Корейської асоціації дружби і спеціальний представник комітету з культурних зв’язків КНДР Алехандро Као де Бенос заявив у своєму Твіттері, що інформація про смерть лідера КНДР є помилковою.

Інформація про важкий стан здоров’я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і зловмисною, — заявив дипломат.

Кім Чен Ин вже два тижні не з’являється на публіці. Зокрема, він пропустив 15 квітня святкування дня народження свого покійного діда, засновника країни Кім Ір Сена.

Це вже не перший випадок, коли Кім Чен Ин «зникає" на тривалий термін, ймовірно, через проблеми зі здоров’ям. У 2014 році він був відсутній протягом шести тижнів.

Нагадаємо, нещодавно японським ЗМІ стало відоме ім’я наступника Кім Чен Ина.