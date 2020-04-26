Карантин в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В Украине можно будет быстро выйти из карантина, который был введен для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина в случае стремительного снижения больных коронавирусом. Об этом 26 апреля заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала ICTV.

Если у нас будет стремительное снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап, — отметил представитель Минздрава.

Как известно, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные меры до 11 мая. В правительстве заявили, что с 12 мая возможен запуск пятиэтапного плана выхода из карантина. Однако этого следует ожидать в том случае, если за последние 10 дней будет сохраняться процент выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5%, а больницы будут заполнены пациентами с коронавирусом менее чем на 50%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что выход из карантина в Украине планируется осуществлять в пять этапов. Начало выхода из карантина может начаться лишь в том случае, если в течение десяти дней количество новых случаев заражения не будет превышать 5%. В Кабмине планируют, что первый этап выхода из карантина может начаться уже 11 мая.

По состоянию на сегодня COVID-91 в Украине за сутки был зафиксирован еще в 492 случаях. Таким образом в Украине 8 тыс. 617 зараженных. Коронавирус привел к смерти уже 209 человек (108 мужчин и 101 женщины).