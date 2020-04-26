Ким Чен Ына на посту главы КНДР может заменить его сестра. Фото: kommersant.ru

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Ким Чен Ына на посту главы Корейской Народно-Демократической Республики может заменить его младшая сестра Ким Е Чен.

Именно она является наиболее вероятным преемником северокорейского лидера. Так считают специалисты из КНДР, которых цитирует The New York Post. Сейчас слухи о смерти Ким Чен Ына также исключают в Вашингтоне, Пекине и Москве.

Тем временем исследовательский центр 38 North сообщает, что поезд лидера КНДР Ким Чен Ына находится в курортном городе Вонсан на юго-востоке страны. Южнокорейские журналисты отметили, что 21 и 23 апреля поезд стоял на станции, которая предназначена персонально для семьи Ким. При этом официальные источники не подтвердили эту информацию, как и то, находился ли Ким Чен Ын в Вонсане.

Напомним, ряд СМИ ранее сообщили, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог умереть из-за проблем со здоровьем или находится в очень тяжелом состоянии. Как известно, глава КНДР уже две недели не появляется на публике. В частности, он пропустил 15 апреля празднование дня рождения своего покойного деда, основателя страны Ким Ир Сена.