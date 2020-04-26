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Песчаная буря в Одесской области. Фото: Думская

Песчаная буря накрыла Одесскую область (ФОТО, ВИДЕО)

26 апр 2020, 20:13
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Песчаную бурю сегодня зафиксировали на севере Одесской области.

Сложные погодные условия сегодня наблюдались в западных, центральных и южных областях страны. Порывы ветра местами достигали 15−20 м/с. В ряде районов Одесской области фиксировали песчаные бури. В частности, буря накрыла село Ставровое в Локнянском районе. Об этом 26 апреля сообщает местное издание «Думская».

Специалисты заявляют, что песчаная буря опасна для человека тем, что мы можем вдыхать мельчайшие частицы этой пыли и, в зависимости от их состава, получить больше или меньше повреждения легких. Смертельно опасной эта буря не является, но дышать людям плохо. Даже, если ветер поднимает в воздух обычную пыль с полей или дорог.

Песчаная буря в Одесской области. Фото: Думская

Песчаная буря в Одесской области. Фото: Думская

Гидрометцентр Украины предупредил о сложных погодных условиях 27 апреля. По информации синоптиков, завтра в восточной части государства в течение суток порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.


В Украине завтра ожидаются сильные порывы ветра. Карта: meteo.gov.ua

Напомним, 27 апреля в Украине погода ожидается в основном без существенных осадков, лишь в восточной части страны временами возможен дождь. Кроме того, в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются заморозки до 3° ниже нуля.


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