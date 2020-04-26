В большинстве регионов Украины существенные осадки 27 апреля не ожидаются

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Погода на завтра, 27 апреля, в Украине ожидается в основном без осадков, лишь в восточной части страны временами возможен дождь.

Температура ночью составит 1−6° тепла, в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах и ​​в воздухе, ожидаются заморозки 0−3°. Температура днем составит ​11−16° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области — до 19°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер северо-западный и западный, 7−12 м/с, в восточной части страны возможны порывы до 15−20 м/с.

Погода в Киеве 27 апреля ожидается без осадков, переменная облачность. Ночью столбики термометров опустятся до 3−5°, днем ​​поднимутся до 13−15°. Ветер северо-западный, 7−12 м/.

Во Львове сутки также пройдут без осадков, переменная облачность. Температура воздуха ночью составит 3−5°, днем — 14−16°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Одессе синоптики осадков также не прогнозируют, переменная облачность. Ночью температура опустится до 5−7°, днем — поднимется до 14−16°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Днепре ночью ожидается дождь, днем — без существенных осадков. Ночью градусники покажут 4−6°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

В Харькове ночью и днем ожидается дождь. Ночью температура составит 4−6°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

На Закарпатье — без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют 3−5°, днем — 16−18°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 апреля будет довольно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, NASA опубликовало видео, которое показывает, как за 20 лет изменился климат на Земле.