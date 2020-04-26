Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137299-na-harkovschine-proizoshla-vspyshka-covid-19-v-psihiatricheskoy-bolnice-infografika.html

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В Харьковской областной психиатрической больнице № 1 зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом.

Выявленные случаи в психушке составляют половину количества новых заражений в области. За последние сутки в области лабораторно подтвердили 22 случая заболевания, из них 11 — в психушке. Заболели жители Чугуевского, Змиевского, Изюмского, Богодуховского, Зачепиловского районов. Также болезнь обнаружили у жителей Харькова, Харьковского, Зачепиловского, Чугуевского, Изюмского, Змиевского, Богодуховского районов. Об этом 26 апреля сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер на собственной странице в Facebook.

Всего в области за весь период зарегистрировали 359 случаев подозрения на COVID-19, из них 147 подтвердилось, а 83 были опровергнуты. На Харьковщине от коронавируса умерли два человека, а 15 выздоровели. В медицинских учреждениях лечатся 75 человек, а дома курс лечения проходят 55 человек. Один человек находится в реанимации. Кроме того, с подозрением на COVID-19 госпитализированы 105 человек, еще 24 находятся в самоизоляции.

Напомним, в Черновицком следственном изоляторе заключенные начали высказывать призывы к неповиновению. Таким образом они выражают недовольство тем, что в СИЗО перевели заключенного с подтвержденным диагнозом COVID-19.