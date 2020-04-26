Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137299-na-harkivschyni-stavsya-spalah-covid-19-v-psyhiatrychniy-likarni-infografika.html

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У Харківській обласній психіатричній лікарні № 1 зафіксували 11 випадків зараження коронавірусом.

Виявлені випадки у психлікарні становлять половину кількості нових заражень у області. За останню добу в області лабораторно підтверджено 22 випадки захворювання, з них 11 — у психлікарні. Захворіли мешканці Чугуївського, Зміївського, Ізюмського, Богодухівського, Зачепилівського районів. Також хворобу виявили у жителів Харкова, Харківського, Зачепилівського, Чугуївського, Ізюмського, Зміївського, Богодухівського районів. Про це 26 квітня повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер на власній сторінці у Facebook.

Загалом в області за весь період зареєстрували 359 випадків підозри на COVID-19, з них 147 підтвердилося, а 83 були спростовані. На Харківщині від коронавірусу померли двоє осіб, а 15 одужало. У медичних закладах лікуються 75 осіб, а вдома курс лікування проходять 55 осіб. Одна людина перебуває в реанімації. Крім того, з підозрою на COVID-19 госпіталізовано 105 осіб, ще 24 перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, у Чернівецькому слідчому ізоляторі ув’язнені почали висловлювати заклики до непокори та барикадуватися. Таким чином вони висловлюють невдоволення тим, що в СІЗО перевели ув’язненого з підтвердженим діагнозом COVID-19.