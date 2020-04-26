Під час акції, фото: «Херсонська майстерня новин»

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У Херсонській області виробники сільгосппродукції перекрили розташований неподалік від облцентру Антонівський (Херсонський) автомобільний міст.

Учасники акції протестують проти закриття ринків, яке позбавляє їх можливості збувати свою продукцію. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на начальницю відділу комунікації ГУ Нацполіції у Херсонській області Тетяну Пшонь.

Зазначається, що в акції беруть участь близько 200 осіб, яка постійно ходять по розташованому там пішохідному переході.

Мітингувальники вимагають, щоб до них прибув представник облдержадміністрації.

Також на місці події перебувають близько 60−70 працівників поліції. Вони, зокрема, роз’яснювали громадянам необхідність дотримання дистанції та вимог карантину, проте мітингувальники до них не дослухалися.

Варто додати, що вчора прес-служба поліції Херсонщини опублікувала звернення, у котрому наголошувалося, що кожен громадянин, який прийде на цей мітинг, буде притягнутий до адміністративної відповідальності за ст. 44−3 «Порушення правил щодо карантину людей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Видання «Херсонська майстерня новин» повідомляє, що один із фермерів, який бере участь у цій акції, викинув на дорогу привезені в вантажному мікроавтобусі огірки. Свої дії він пояснив тим, що вирощений урожай нікуди дівати.

Нагадаємо, цього тижня Кабмін продовжив термін дії запровадженого в Україні карантину до 11 травня.