В Україні на COVID-19 захворіли понад 1,6 тис. медиків

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На коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні захворіли, станом на сьогоднішній ранок, 1 тис. 676 медичних працівників.

Найбільше хворих у Чернівецькій області, також серед лідерів за цим сумним показником Тернопільська та Рівненська області. Про це під час сьогоднішнього брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Міністр також пояснив, чому найбільше хворих медиків у Чернівецькій області.

Ця область була і залишається лідером за абсолютною кількістю захворілих на COVID-19 осіб. Крім того, саме в Чернівецьку область першою прийшла коронавірусна хвороба — з Буковини розпочалася масова реєстрація хворих на COVID-19, зазначив Степанов.

Саме тому і найбільша кількість (хворих — ред.) медичних працівників на сьогодні — це Чернівецька область, — резюмував міністр.





Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано майже 500 нових випадків коронавірусу.