Циклон WALLI приніс опади

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Циклон WALLI зміщується у північно-східному напрямку і завтра вдень залишить територію України.

Цей циклон протягом дня 25 квітня та ночі на 26 квітня приніс певні опади в Україну, де цієї весни відчувається нестача води. Карту опадів опублікував український Гідрометцентр.

Згідно з нею, найбільше опадів випало на правобережжі Київщини — 43 мм та в районі Києва — 28 мм.

Також понад 10 мм опадів спостерігалося у Полтавській та Вінницькій областях та на Івано-Франківщині. Водночас у східних та південних регіонах опади взагалі не фіксувалися або їхня кількість за добу була меншою за 1 мм.

Нещодавно в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявили, що цьогорічна засуха разом із епідемією коронавірусу можуть призвести до значного зменшення врожаю зернових.

Варто додати, що вчора Закарпатська область значно постраждала від буревію. Стихія пронеслася південно-західною частиною області, де повалила низку дерев та призвела до відключення електроенергії в низці населених пунктів. В Іршавському районі навіть зривало дахи з будинків.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що 26 квітня у західних та південних областях України спостерігатиметься штормовий вітер.