Наслідки аварії на ЧАЕС, фото: 112.ua

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Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року о 1.23.

Сьогодні вшановують 34-ту річницю цієї масштабної техногенної катастрофи, яка призвела до забруднення значних територій радіоактивними речовинами.

Потужний хімічний вибух на четвертому енергоблоці ЧАЕС спричинив руйнування частини реакторного блоку і машинного залу, а також пожежу, яка перекинулася на дах третього енергоблоку. Попри те, що пожежники оперативно прибули на місце інциденту і до 5-ї години ранку погасили займання на даху електростанції, всередині четвертого енергоблоку вогонь вдалося ліквідувати лише 10 травня, коли вигоріла більша частина графіту.

У заходах з ліквідації наслідків аварії ЧАЕС були задіяні приблизно 600 тис. осіб, близько 200 тис. людей евакуювали із забрудненої зони.

У 2016 році ООН проголосила 26 квітня Міжнародним днем пам’яті про чорнобильську катастрофу.

Це без перебільшення лихо планетарного масштабу, — заявив сьогодні у своєму Фейсбуці президент України Володимир Зеленський. — У цей день ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які врятували майбутнє від радіаційної небезпеки й відійшли у вічність.

Зеленський наголосив, що боротьбу з наслідками аварії ускладнювали не лише відсутність відповідних знань та засобів, а й позиція радянського керівництва, яке до останнього намагалося приховати справжні наслідки катастрофи, наражаючи людей на смертельну небезпеку.

Такої ж думки дотримується і міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Брак достовірної інформації тоді поставив під загрозу життя дуже багатьох людей, — заявив Степанов під час сьогоднішнього брифінгу.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні 4 квітня розпочалися масштабні пожежі, з якими досі борються рятувальники. Зокрема, станом на сьогоднішній ранок здійснюються заходи з локалізації двох осередків тління.