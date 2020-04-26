Последствия аварии на ЧАЭС, фото: «Википедия»

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Ракурс

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в 1.23.

Сегодня — 34-я годовщина этой масштабной техногенной катастрофы, которая привела к загрязнению значительных территорий радиоактивными веществами.

Мощный химический взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС вызвал разрушения части реакторного блока и машинного зала, а также пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока. Несмотря на то, что пожарные оперативно прибыли на место инцидента и до 5 часов утра погасили возгорание на крыше электростанции, внутри четвертого энергоблока огонь удалось ликвидировать только 10 мая, когда выгорела большая часть графита.

В мероприятиях по ликвидации последствий аварии ЧАЭС были задействованы около 600 тыс. человек, около 200 тыс. человек эвакуировали из загрязненной зоны.

В 2016 году ООН провозгласила 26 апреля Международным днем ​​памяти о чернобыльской катастрофе.

Это без преувеличения бедствие планетарного масштаба, — заявил сегодня в своем Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский. — В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью героев, которые спасли будущее от радиационной опасности и отошли в вечность.

Зеленский отметил, что борьбу с последствиями аварии осложняли не только отсутствие соответствующих знаний и средств, но и позиция советского руководства, которое до последнего пыталось скрыть истинные последствия катастрофы, подвергая людей смертельной опасности.

Такого же мнения придерживается и министр здравоохранения Максим Степанов.

Отсутствие достоверной информации тогда поставил под угрозу жизни очень многих людей, — заявил Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Напомним, в Чернобыльской зоне 4 апреля начались масштабные пожары, с которыми до сих пор борются спасатели. В частности, по состоянию на сегодняшнее утро осуществляются мероприятия по локализации двух очагов тления.