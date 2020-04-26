Сахара 100 млн лет назад была очень опасным местом, фото:

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Сахара, по мнению группы американских ученых, в далеком прошлом представляла собой наиболее опасное место за всю историю Земли.

Опасные хищники, включая летающих рептилий и крокодилообразных животных, сделали этот регион очень опасным 100 млн лет назад. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале ZooKeys, сообщает пресс-служба Университета Портсмута (США).

К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты почти 100 лет исследований останков ископаемых позвоночных животных, которые находят в расположенном юго-востоке Марокко регионе, известном как группа Кем Кем.

Это, пожалуй, самое опасное место в истории планеты Земля, место, где человек не продержался бы очень долго, — подчеркивают исследователи.

Около 100 млн лет назад на этой территории располагалась огромная речная система, наполненная множеством различных видов водных и наземных животных.

Среди них — трое самых известных хищных динозавров, в частности акулозубый кархародонтозавр (длиной более 8 м, с огромными челюстями и длинными зубчатыми зубами длиной до 20 см) и дельтадромеус (около 8 м длиной, быстрый бегун с длинными ногами), а также несколько хищных летающий пресмыкающихся (птерозавров) и крокодилообразные хищники.

Воды региона также были наполнены опасными хищниками, среди которых огромная пресноводная акула-пила с зубами, похожими на кинжалы.

Не существует подобной современной наземной экосистемы с аналогичным уклоном в сторону больших хищников, — отмечают авторы исследования.

Напомним, ученые установили, когда Сахара может полностью «позеленеть» и превратиться в саванну.