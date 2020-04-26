Сахара 100 млн років тому була дуже небезпечним місцем, фото:

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Ракурс

Сахара, на думку групи американських вчених, в далекому минулому представляла собою найбільш небезпечне місце за всю історію Землі.

Небезпечні хижаки, включаючи літаючих рептилій та крокодилоподібних тварин, зробили цей регіон дуже небезпечним 100 млн років тому. Про це йдеться у статті, опублікованій у журналі ZooKeys, повідомляє прес-служба Університету Портсмута (США).

Такого висновку вчені дійшли, проаналізувавши результати майже 100 років досліджень останків викопних хребетних тварин, які знаходять у розташованому південному сході Марокко регіоні, відомому як група Кем Кем.

Це, мабуть, найнебезпечніше місце в історії планети Земля, місце, де людина не протрималася б дуже довго, — наголошують дослідники.

Близько 100 млн років тому на цій території розташовувалася величезна річкова система, наповнена безліччю різних видів водних і наземних тварин.

Серед них — троє найбільших відомих хижих динозаврів, зокрема акулозубий кархародонтозавр (завдовжки понад 8 м із величезними щелепами та довгими зубчастими зубами довжиною до 20 см) та дельтадромеус (близько 8 м завдовжки, швидкий бігун з довгими ногами), а також кілька хижих літаючий плазунів (птерозаврів) та крокодилоподібні хижаки.

Води регіону також були наповнені небезпечними хижаками, серед яких величезна прісноводна акула-пила з зубами, схожими на кинджали.

Не існує схожої сучасної наземної екосистеми з аналогічним ухилом у бік великих хижаків, — наголошують автори дослідження.

Нагадаємо, учені встановили, коли Сахара може повністю «позеленіти» та перетворитися на савану.