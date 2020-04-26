Пожежа в Чорнобилі: рятувальники гасять два осередки тління, залучена важка техніка ЗСУ

Під час пожежі, фото: ДАЗВ

https://racurs.ua/ua/n137292-pojeja-v-chornobyli-ryatuvalnyky-gasyat-dva-oseredky-tlinnya-zaluchena-vajka-tehnika-zsu.html

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У Чорнобильській зоні станом на 7.00 сьогоднішнього дня основні зусилля рятувальників спрямовані на локалізацію двох осередків тління пеньків, залишків деревини та торф’янику у місцях, які пройшов вогонь.

Ці осередки розташовані в селі Крива Гора та в районі сіл Рудьки і Буряківка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку, зокрема п’ять шляхопрокладачів Збройних сил. Створено 987 км мінералізованих смуг.

Загалом у вогні з вогнем у цьому регіоні беруть участь 1 тис. 50 людей та 250 одиниць техніки. Зокрема, залучені два вертольоти, які за минулу добу скинули 114 тонн води. Всього з початку пожеж у Чорнобильській зоні авіація скинула понад 5,1 тис. тонн води.

Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні розпочалися 4 квітня. Сума завданих ними збитків попередньо оцінюється у десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно неподалік Києва ліквідували лісову пожежу, площа якої становила 2 га.