Під час пожежі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n137201-lisovu-pojeju-nepodalik-kyieva-likviduvaly-paliya-zatrymano-dsns-video.html

Ракурс

Лісову пожежу в Бородянському районі Київської області ліквідували. На місці інциденту затримано палія.

Площа пожежі становила 2 га, горів трав’яний настил в районі села Красний ріг. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 12.25, о 17.30 займання було ліквідоване. У боротьбі з вогнем були задіяні чотири одиниці техніки та два трактори.

Про затримання винуватця цієї пожежі повідомляє прес-служба поліції Київської області. Це 29-річний житель цього села, який у другій половині дня на власному подвір’ї спалював сміття. Вітер розповсюдив полум’я на сухостій, в результаті чого згоріло сусідське господарське приміщення та огорожа. Згодом вогонь перекинувся на інші сусідні ділянки та ліс.

За цим інцидентом відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу. За це правопорушення законодавство передбачає значну суму штрафу або обмеження чи позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, сьогодні неподалік Києва були помічені кілька масштабних пожеж.