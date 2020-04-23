Во время пожара, фото: ГСЧС

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Лесной пожар в Бородянском районе Киевской области ликвидировали. На месте инцидента задержан поджигатель.

Площадь пожара составила 2 га, горел травяной настил в районе села Красный рог. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило к спасателям в 12.25, в 17.30 возгорание было ликвидировано. В борьбе с огнем были задействованы четыре единицы техники и два трактора.

О задержании виновника этого пожара сообщает пресс-служба полиции Киевской области. Это 29-летний житель этого села, который во второй половине дня на собственном дворе сжигал мусор. Ветер распространил огонь на сухостой, в результате чего сгорело соседское хозяйственное помещение и ограждение. Впоследствии огонь перекинулся на другие соседние участки и лес.

По этому инциденту открытое уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса. За это правонарушение законодательство предусматривает значительную сумму штрафа или ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, сегодня под Киевом были замечены несколько масштабных пожаров.