Пожар в Чернобыле: спасатели тушат два очага тления, задействована тяжелая техника ВСУ

Во время пожара, фото: ГАЗО

https://racurs.ua/n137292-pojar-v-chernobyle-spasateli-tushat-dva-ochaga-tleniya-zadeystvovana-tyajelaya-tehnika-vsu.html

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В Чернобыльской зоне состоянию на 7.00 сегодняшнего дня основные усилия спасателей направлены на локализацию двух очагов тления пеньков, остатков древесины и торфяника в местах, которые прошел огонь.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника, в том числе пять путепрокладчиков Вооруженных сил.

Эти очаги расположены в селе Кривая Гора и в районе сел Рудьки и Буряковка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника, в том числе пять путепрокладчиков Вооруженных сил. Созданы 987 км минерализованных полос.

Всего в огне с огнем в регионе участвуют 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники. В частности, привлечены два вертолета, которые за минувшие сутки сбросили 114 тонн воды. Всего с начала пожаров в Чернобыльской зоне авиация сбросила более 5,1 тыс. тонн воды.

Масштабные пожары в Чернобыльской зоне начались 4 апреля. Сумма причиненного ими ущерба предварительно оценивается в десятки миллионов гривен.

Напомним, недавно под Киевом ликвидировали лесной пожар, площадь которого составила 2 га.