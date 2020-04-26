Циклон WALLI принес осадки

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Циклон WALLI смещается в северо-восточном направлении и завтра днем ​​покинет территорию Украины.

Этот циклон в течение дня 25 апреля и ночи на 26 апреля принес определенные осадки в Украину, где этой весной ощущается нехватка воды. Карту осадков опубликовал украинский Гидрометцентр.

Согласно ей, больше всего осадков выпало на правобережье Киевщины — 43 мм и в районе Киева — 28 мм.

Также более 10 мм осадков наблюдалось в Полтавской и Винницкой областях и на Ивано-Франковщине. В то же время в восточных и южных регионах осадки вообще не фиксировались или их количество за сутки было меньшим чем 1 мм.

Недавно в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что нынешняя засуха вместе с эпидемией коронавируса могут привести к значительному уменьшению урожая зерновых.

Стоит добавить, что вчера Закарпатская область значительно пострадала от урагана. Стихия пронеслась юго-западной частью области, где повалила ряд деревьев и привела к отключению электроэнергии в ряде населенных пунктов. В Иршавском районе даже срывало крыши с домов.

Напомним, синоптики предупреждают, что 26 апреля в западных и южных областях Украины будет наблюдаться штормовой ветер.