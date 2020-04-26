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В Украине на COVID-19 заболели более 1,6 тыс. медиков
В Минздраве назвали области, в которых на COVID-19 заболело больше всего врачей (ВИДЕО)https://racurs.ua/n137297-v-minzdrave-nazvali-oblasti-v-kotoryh-na-covid-19-zabolelo-bolshe-vsego-vrachey-video.htmlРакурс
На коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине заболели, по состоянию на сегодняшнее утро, 1 тыс. 676 медицинских работников.
Больше всего больных в Черновицкой области, также среди лидеров по этому печальному показателю Тернопольская и Ровенская области. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Министр также пояснил, почему больше всего больных медиков в Черновицкой области.
Эта область была и остается лидером по абсолютному числу заболевших COVID-19 людей. Кроме того, именно в Черновицкую область первой пришла коронавирусная болезнь — с Буковины началась массовая регистрация больных COVID-19, отметил Степанов.
Именно поэтому и наибольшее количество (больных — ред.) медицинских работников на сегодня — это Черновицкая область, — резюмировал министр.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксированы почти 500 новых случаев коронавируса.