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Ракурс
В Украине на COVID-19 заболели более 1,6 тыс. медиков

В Минздраве назвали области, в которых на COVID-19 заболело больше всего врачей (ВИДЕО)

26 апр 2020, 14:10
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На коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине заболели, по состоянию на сегодняшнее утро, 1 тыс. 676 медицинских работников.

Больше всего больных в Черновицкой области, также среди лидеров по этому печальному показателю Тернопольская и Ровенская области. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр также пояснил, почему больше всего больных медиков в Черновицкой области.

Эта область была и остается лидером по абсолютному числу заболевших COVID-19 людей. Кроме того, именно в Черновицкую область первой пришла коронавирусная болезнь — с Буковины началась массовая регистрация больных COVID-19, отметил Степанов.

Именно поэтому и наибольшее количество (больных — ред.) медицинских работников на сегодня — это Черновицкая область, — резюмировал министр.


Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксированы почти 500 новых случаев коронавируса.

Источник: Ракурс


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