Во время акции, фото: «Херсонская мастерская новостей»

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Ракурс

В Херсонской области производители сельхозпродукции перекрыли расположенный неподалеку от облцентра Антоновский (Херсонский) автомобильный мост.

Участники акции протестуют против закрытия рынков, которое лишает их возможности сбывать свою продукцию. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на начальницу отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяну Пшонь.

Отмечается, что в акции принимают участие около 200 человек, которые постоянно ходят по расположенному там пешеходному переходу.

Митингующие требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Также на месте происшествия находятся около 60−70 сотрудников полиции. Они, в частности, разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина, однако митингующие к ним не прислушались.

Стоит добавить, что вчера пресс-служба полиции Херсонщины опубликовала обращение, в котором отмечалось, что каждый гражданин, который придет на этот митинг, будет привлечен к административной ответственности по ст. 44−3 «Нарушение правил карантина людей» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Издание «Херсонская мастерская новостей» сообщает, что один из фермеров, который участвует в этой акции, выбросил на дорогу привезенные в грузовом микроавтобусе огурцы. Свои действия он объяснил тем, что выращенный урожай некуда девать.

Напомним, на этой неделе Кабмин продлил срок действия введенного в Украине карантина до 11 мая.