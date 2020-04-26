У більшості регіонів України істотні опади 27 квітня не очікуються

https://racurs.ua/ua/n137300-pogoda-v-ukrayini-na-27-kvitnya-bez-istotnyh-opadiv-v-bilshosti-regioniv-prote-iz-zamorozkamy.html

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Погода на завтра, 27 квітня, в Україні очікується здебільшого без істотних опадів, лише у східній частині країни часом можливий дощ.

Температура вночі становитиме 1−6° тепла, у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі, очікуються заморозки 0−3°. Температура вдень становитиме 11−16° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини — до 19°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер північно-західний та західний, 7−12 м/с, у східній частині країни можливі пориви до 15−20 м/с.

Погода у Києві 27 квітня очікується без істотних опадів, мінлива хмарність. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 3−5°, вдень піднімуться до 13−15°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Львові доба також мине без істотних опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вночі становитиме 3−5°, вдень — 14−16°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі синоптики істотних опадів також не прогнозують, мінлива хмарність. Вночі температура опуститься до 5−7°, вдень — підніметься до 14−16°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Дніпрі вночі очікується дощ, вдень — без істотних опадів. Вночі термометри покажуть 4−6°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

У Харкові вночі та вдень дощитиме. Вночі температура становитиме 4−6°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

На Закарпатті — без істотних опадів. Вночі синоптики прогнозують 3−5°, вдень — 16−18°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 27 квітня буде досить спокійним. Очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, NASA опублікувало відео, яке показує, як за 20 років змінився клімат на Землі.