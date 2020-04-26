Пилова буря на Одещині. Фото: Думська

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Пилову бурю сьогодні помітили на півночі Одеської області.

Складні погодні умови сьогодні спостерігалися в західних, центральних та південних областях країни. Пориви вітру місцями сягали 15−20 м/с. У низці районів Одещини фіксували пилові бурі. Зокрема, буря накрила село Ставрове в Локнянському районі. Про це 26 квітня повідомляє місцеве видання «Думська».

Фахівці заявляють, що пилова буря небезпечна для людини тим, що ми можемо вдихати найдрібніші частки цього пилу і, залежно від їхнього складу, отримати більше чи менше пошкодження легенів. Смертельно небезпечною ця буря не є, але дихати людям погано. Навіть, якщо вітер підіймає в повітря звичайну пилюку з полів чи доріг.

Гідрометцентр України попередив про складні погодні умови 27 квітня. За інформацією синоптиків, завтра у східній частині держави впродовж доби пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с.

Нагадаємо, 27 квітня в Україні погода очікується здебільшого без істотних опадів, лише у східній частині країни часом можливий дощ. Крім того, у західних, північних та більшості центральних областей очікується заморозки — до 3° нижче нуля.