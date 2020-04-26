Естонський робот-пожежник. Фото: Milrem Robotics

https://racurs.ua/ua/n137308-v-estoniyi-rozrobyly-robota-dlya-bezpechnogo-gasinnya-pojej-video.html

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В Естонії створили робота Multiscope Rescue, який зможе ефективно гасити пожежі на ділянках, які небезпечні для людини.

Нова пожежна машина була створена компаніями Milrem Robotics і InnoVfoam, кожна з яких відповідала за різні функції робота. Ця техніка може бути залучена для гасіння пожеж у небезпечних для людини місцях — на хімічних заводах, великим складах, інших небезпечних об'єктах та в лісах. Про це повідомляє Newatlas.com.

Робота оснастили великою кількістю теплових, інфрачервоних, газових та хімічних датчиків та безліччю камер для спостереження. Новітні технології дозволяє людині, яка керує роботом, миттєво визначати ситуацію навколо.

Представники компанії Milrem Robotics стверджують, що корпус робота дуже міцний, отож його можна скидати з повітря в осередок загоряння. Максимальне навантаження пристрою складе 1 тис. 200 кг. Робот може перевозити резервуари з піною або водою, важкі пожежні шланги або безпілотники. За хвилину він може виливати 20 тис. л води або піни.

Нагадаємо, інженери з Каліфорнійського університету в Берклі «взули» в гіроролики двоногого робота Cassie та навчили його на них кататися.