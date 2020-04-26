Эстонский робот-пожарный. Фото: Milrem Robotics

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В Эстонии создали робота Multiscope Rescue, который сможет эффективно тушить пожары на участках, которые опасны для человека.

Новая пожарная машина была создана компаниями Milrem Robotics и InnoVfoam, каждая из которых отвечала за различные функции робота. Эта техника может быть привлечена для тушения пожаров в опасных для человека местах — на химических заводах, большим складах, других опасных объектах и в лесах. Об этом сообщает Newatlas.com.

Работа оснастили большим количеством тепловых, инфракрасных, газовых и химических датчиков и множеством камер для наблюдения. Новейшие технологии позволяет человеку, управляющему роботом, мгновенно определять ситуацию вокруг.

Представители компании Milrem Robotics утверждают, что корпус робота очень прочный, поэтому его можно сбрасывать с воздуха в очаг возгорания. Максимальная нагрузка устройства составит 1 тыс. 200 кг. Робот может перевозить резервуары с пеной или водой, тяжелые пожарные шланги или беспилотники. За минуту он может выливать 20 тыс. л воды или пены.

Напомним, инженеры из Калифорнийского университета в Беркли «обули» в гироролики двуногого робота Cassie и научили его на них кататься.