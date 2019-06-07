Робота научили кататься на роликах. Фото: IEEE Spectrum

https://racurs.ua/n122903-amerikanskie-injenery-nauchili-dvunogogo-robota-cassie-ezdit-na-girorolikah-video.html

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Двуногого робота Cassie «обули» в гироролики и научили на них кататься.

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Необычное испытание для робота придумали инженеры из Калифорнийского университета в Беркли. Ролики в виде платформ съемные и управляются наклоном корпуса. В случае необходимости, чтобы преодолеть препятствие, Cassie может перейти на шаг. Об этом 7 июня сообщает «Популярная механика».

Ранее американские инженеры уже научили Cassie езде на гироскутере. Однако на этот раз перед машиной поставили задачу посложнее. Робота заставили ездить на гиророликах на двух различных по высоте поверхностях, передвигаться по неровной поверхности, разводить ролики для преодоления небольших препятствий, поворачивать во время пути и прочее.

Напомним, компания IKEA занялась созданием роботизированной мебели. Ожидается, что эта мебель решат проблемы, связанные с проживанием в смарт-квартирах. Новую линейку мебели получила название ROGNAN и поступит в магазины в 2010 году.