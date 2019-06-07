Робота навчили кататися на роликах. Фото: IEEE Spectrum

https://racurs.ua/ua/n122903-amerykanski-injenery-navchyly-dvonogogo-robota-cassie-yizdyty-na-girorolykah-video.html

Ракурс

Двоногого робота Cassie «взули» в гіроролики та навчили на них кататися.

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Незвичне випробування для робота вигадали інженери з Каліфорнійського університету в Берклі. Ролики у вигляді платформ знімні та управляються нахилом корпусу. У разі необхідності, щоб подолати перешкоду, Cassie може перейти на крок. Про це 7 червня повідомляє «Популярная механика».

Раніше американські інженери вже навчили Cassie їзді на гіроскутері. Однак цього разу перед машиною поставили складніше завдання. Робота змусили їздити на гіророликах на двох різних по висоті поверхнях, пересуватися по нерівній поверхні, розводити ролики для подолання невеликих перешкод, повертати під час шляху тощо.

Нагадаємо, компанія IKEA зайнялася створенням роботизованих меблів. Очікується, що ці меблі вирішать проблеми, пов’язані із проживанням у смарт-квартирах. Нову лінійку меблів отримала назву ROGNAN та надійде в магазини в 2010 році.