Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Робота навчили кататися на роликах. Фото: IEEE Spectrum

Американські інженери навчили двоногого робота Cassie їздити на гіророликах (ВІДЕО)

7 чер 2019, 16:25
999

Двоногого робота Cassie «взули» в гіроролики та навчили на них кататися.

Loading...

Незвичне випробування для робота вигадали інженери з Каліфорнійського університету в Берклі. Ролики у вигляді платформ знімні та управляються нахилом корпусу. У разі необхідності, щоб подолати перешкоду, Cassie може перейти на крок. Про це 7 червня повідомляє «Популярная механика».

Раніше американські інженери вже навчили Cassie їзді на гіроскутері. Однак цього разу перед машиною поставили складніше завдання. Робота змусили їздити на гіророликах на двох різних по висоті поверхнях, пересуватися по нерівній поверхні, розводити ролики для подолання невеликих перешкод, повертати під час шляху тощо.

Нагадаємо, компанія IKEA зайнялася створенням роботизованих меблів. Очікується, що ці меблі вирішать проблеми, пов’язані із проживанням у смарт-квартирах. Нову лінійку меблів отримала назву ROGNAN та надійде в магазини в 2010 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Торгівля з ОРДЛО: Луценко зареєстрував справу про підготовку фінансування тероризму (ВІДЕО)

Генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував справи про підготовку фінансування тероризму, державну зраду та підготовку до перешкоджання Збройним силами України (ЗСУ) через заяви про торгівлю з ОРДЛО

Новини України
18:11

Коломойський і Боголюбов володіють десятками компаній у США, заявили у «ПриватБанку» (ФОТО)

«ПриватБанк» судиться з олігархами Коломойським і Боголюбовим, які раніше володіли цим банком. У позові, поданому до Канцелярського суду Делавера, банк розкрив їхні активи у США і звинуватив у відмиванні 470 млрд дол. через кіпрські компанії

Новини України
17:50
Новини партнерів
Загрузка...