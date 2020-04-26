Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137307-vspyshka-koronavirusa-v-mariupole-19-medrabotnikov-zarazilis-ot-pacienta.html

Ракурс

В городе Мариуполь произошла вспышка коронавируса. За прошедшие сутки в области выявили 22 случая заражений, среди больных — 19 медиков областной больницы интенсивного лечения.

В Донецкой области по состоянию на сегодня из 52 подтвержденных случаев коронавируса, 27 больных — это медицинские работники. Об этом 26 апреля во время онлайн-брифинга заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, сообщается на его странице в Facebook.

По словам директора департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимира Колесника, медики заразились от пациента областной больницы. Больного прооперировали еще до появления симптомов коронавируса, а температура тела у него повысилась лишь на третий день. Впоследствии результаты тестов показали заражение коронавирусом, после этого начали проверять всех контактных лиц.

Все выявленные случаи относятся к легким, без клинических проявлений. Часть зараженных медиков находится на карантине в отделении больницы, продолжая оказывать помощь больным. Другие медицинские работники находятся дома на самоизоляции.

Мы с сегодняшнего дня начинаем тотальную проверку всех сотрудников и пациентов, находящихся в больнице, на ПЦР-тесты. Потому что все 19 сотрудников, которые получили положительный ответ, у них быстрые тесты были отрицательные, — отметил Колексник.



Напомним, коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине обнаружили в 1 тыс. 676 медицинских работников. Больше всего больных в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.