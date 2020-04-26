Киево-Печерская лавра в Киеве. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n137306-v-kievo-pecherskoy-lavre-vse-svyaschenniki-zarazilis-koronavirusom.html

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Коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили все священники Киево-Печерской лавры, которая относится к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Коронавирусом также инфицировались монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры. Количество зараженных — от 150 до 200 человек. Об этом 26 апреля сообщает РБК со ссылкой на главу информационно-просветительского управления УПЦ Московского патриархата митрополита Климента.

По его словам, большинство зараженных чувствуют себя уже лучше. Смертельная болезнь унесла жизни трех человек.

Напомним, в Киево-Печерской лавре в более 100 священнослужителей обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Настоятель лавры митрополит Павел тоже был госпитализирован. После первых случаев заражения лавру закрыли на карантин.

Недавно Российская Федерация решила помочь Киево-Печерской лавре. Так, российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила письмо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой разрешить отправить гуманитарный конвой. Москва хочет отправить в лавре 2 т лекарств, антисептиков, масок и «других средств, необходимых для лечения коронавируса».