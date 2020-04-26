В Нидерландах COVID-19 обнаружили у животных на норковых фермахhttps://racurs.ua/n137305-v-niderlandah-covid-19-obnarujili-u-jivotnyh-na-norkovyh-fermah.htmlРакурс
В Нидерландах две норковые фермы подтвердили случаи китайского коронавируса среди своих животных.
Инцидент произошел на фермах в провинции Брабант. Ранее COVID-19 здесь обнаружили у работников фермы. У норок были разные симптомы. Также в зверьков наблюдаются проблемы с дыханием. Предыдущие исследования показали, что хорьки, которые принадлежат к той же семье, что и норка, чувствительны к заражению COVID-19. Об этом 26 апреля сообщает Reuters со ссылкой на Министерство сельского хозяйства страны.
Сейчас власти начали расследование, которое должно помочь определить источник инфекции. Специалисты тестируют воздух и почву. Местным жителям рекомендовали не приближаться к фермам ближе чем на 400 м.
Напомним, уже не впервые китайский коронавирус обнаруживают у животных. Так, в апреле у тигр в зоопарке Бронкса в Соединенных Штатах Америки нашли COVID-19.
А в штате Нью-Йорк коронавирус обнаружили в двух домашних котов, которые могли заразиться от своих хозяев или соседей. Одно из животных заболело через неделю после того, как хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз COVID-19 у человека не установили.