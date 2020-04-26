Эвакуация украинцев из-за границы. Фото: 112.ua

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Украина 28 апреля эвакуирует своих граждан из Швеции. Самолет вылетит из Стокгольма и прибудет в Киев.

Самолет вылетит из аэропорта «Арланда» в Стокгольме в 9.00. За билет домой придется заплатить минимум 216 долл. Украинцев, которые вернутся домой, отправят на обязательный двухнедельный карантин. Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба посольства Украины в Швеции на собственной странице в Facebook.

Открыта продажа билетов на спецрейс «Стокгольм-Киев» 28 апреля 2020 года. Приобрести билеты можно на официальной странице авиакомпании SkyUP Airlines, — говорится в сообщении.

В дипломатическом ведомстве отметили, что следующих авиарейсов в ближайшие несколько месяцев не будет.

Напомним, министр внутренних дел Украины в начале апреля заявлял, что МВД больше не даст согласия на осуществление чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев, находящихся за границей во время пандемии коронавируса.