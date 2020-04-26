Евакуація українців з-за кордону. Фото: 112.ua

https://racurs.ua/ua/n137304-ukrayina-evakuuie-zastryaglyh-u-shveciyi-gromadyan-stala-vidoma-data-y-vartist-kvytkiv.html

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Україна 28 квітня евакуює своїх громадян із Швеції. Літак вилетить із Стокгольма та прибуде до Києва.

Літак вилетить з аеропорту «Арланда» у Стокгольмі о 9.00. За квиток додому доведеться заплатити щонайменше 216 дол. Українців, які повернуться додому, відправлять на обов’язковий двотижневий карантин. Про це 26 квітня повідомила прес-служба посольства України у Швеції на власній сторінці у Facebook.

Відкрито продаж квитків на спецрейс «Стокгольм-Київ» 28 квітня 2020 року. Придбати квитки можна на офіційній сторінці авіакомпанії SkyUP Airlines, — йдеться в повідомленні.

У дипломатичному відомстві наголосили, що наступних авіарейсів у найближчі кілька місяців не буде.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України на початку квітня заявляв, що МВС більше не дасть згоди на здійснення чартерних авіарейсів для евакуації українців, які перебувають за кордоном під час пандемії коронавірусу.