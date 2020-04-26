У Нідерландах коронавірус знайшли у тварин на норкових фермах. Фото: enot-doma.ru

https://racurs.ua/ua/n137305-u-niderlandah-covid-19-vyyavyly-u-tvaryn-na-norkovyh-fermah.html

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У Нідерландах дві норкові ферми підтвердили випадки китайського коронавірусу серед своїх тварин.

Інцидент стався на фермах у провінції Брабант. Раніше COVID-19 тут виявили у працівників ферми. У норок були різні симптоми. Також у куницевих спостерігаються проблеми з диханням. Попередні дослідження показали, що тхори, які належать до тієї ж родини, що і норка, чутливі до зараження COVID-19. Про це 26 квітня повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство сільського господарства країни.

Наразі влада розпочала розслідування, яке повинно допомогти визначити джерело інфекції. Фахівці тестують повітря та ґрунт. Місцевим мешканцям рекомендували не наближатися до ферм ближче ніж на 400 м.

Нагадаємо, вже не вперше китайський коронавірус виявляють у тварин. Так, у квітні тигр у зоопарку Бронкса в Сполучених Штатах Америки захворів на COVID-19.

А в штаті Нью-Йорк коронавірус виявили у двох домашніх котів, які могли заразитися від своїх господарів або сусідів. Одна з тварин захворіла через тиждень після того, як господар нетривалий час хворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у людини не встановили.