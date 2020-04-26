Києво-Печерська лавра в Києві. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n137306-u-kyievo-pecherskiy-lavri-vsi-svyaschenyky-zarazylysya-koronavirusom.html

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Коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили всі священики Києво-Печерської лаври, яка належить до Української православної церкви Московського патріархату.

Коронавірусом також інфікувалися монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії, яка знаходиться на території лаври. Кількість заражених — від 150 до 200 осіб. Про це 26 квітня повідомляє РБК із посиланням на главу інформаційно-просвітницького управління УПЦ Московського патріархату митрополита Климента.

За його словами, більшість заражених почувають себе вже краще. Смертельна хвороба забрала життя трьох осіб.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі у понад 100 священнослужителів виявили коронавірусну інфекцію COVID-19. Настоятель лаври митрополит Павло теж був госпіталізований. Після перших випадків зараження лавру закрили на карантин.

Нещодавно Російська Федерація вирішила допомогти Києво-Печерській лаврі. Так, російський омбудсмен Тетяна Москалькова направила лист до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з проханням дозволити відправити гуманітарний конвой. Москва хоче відправити до лаври 2 т ліків, антисептиків, масок і «інших засобів, необхідних для лікування коронавірусу».