Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137307-spalah-koronavirusu-u-mariupoli-19-medpracivnykiv-zarazylysya-vid-paciienta.html

Ракурс

У місті Маріуполь стався спалах коронавірусу. За минулу добу в області виявлено 22 випадки заражень, серед хворих — 19 медиків обласної лікарні інтенсивного лікування.

В Донецькій області станом на сьогодні з 52 підтверджених випадків коронавірусу, 27 хворих — це медичні працівники. Про це 26 квітня під час онлайн-брифінгу заявив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, повідомляється на його сторінці у Facebook.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Володимира Колесника, медики заразилися від пацієнта обласної лікарні. Хворого прооперували ще до появи симптомів коронавірусу, а температура тіла у нього підвищилася лише на третій день. Згодом результати тестів показали зараження коронавірусом, після цього почали перевіряти усіх контактних осіб.

Всі виявлені випадки належать до легких, без клінічних проявів. Частина заражених медиків перебуває на карантині в відділенні лікарні, продовжуючи надавати допомогу хворим. Інші медичні працівники перебувають вдома на самоізоляції.

Ми з сьогоднішнього дня починаємо тотальну перевірку всіх співробітників і пацієнтів, які перебувають у лікарні, на ПЛР-тести. Тому що всі 19 співробітників, які отримали позитивну відповідь, у них швидкі тести були негативні, — зазначив Колексник.





Нагадаємо, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні виявили в 1 тис. 676 медичних працівників. Найбільше хворих у Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях.