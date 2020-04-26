Кім Чен Ина на посаді глави КНДР може замінити його сестра. Фото: kommersant.ru

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Кім Чен Ина на посаді глави Корейської Народно-Демократичної Республіки може замінити його молодша сестра Кім Е Чен.

Саме вона є найбільш вірогідним наступником північнокорейського лідера. Так вважають фахівці з КНДР, яких цитує The New York Post. Наразі чутки про смерть Кім Чен Ина також відкидають у Вашингтоні, Пекіні та Москві.

Тим часом дослідницький центр 38 North повідомляє, що потяг лідера КНДР Кім Чен Ина знаходиться в курортному місті Вонсан на південному сході країни. Південнокорейські журналісти відзначили, що 21 і 23 квітня поїзд стояв на станції, яка призначенаперсонально для сім’ї Кім. При цьому офіційні джерела не підтвердили цю інформацію, як і те, чи перебував Кім Чен Ин у Вонсані.

Нагадаємо, низка ЗМІ раніше повідомили, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин міг померти через проблеми зі здоров’ям або перебуває в дуже тяжкому стані. Як відомо, глава КНДР вже два тижні не з’являється на публіці. Зокрема, він пропустив 15 квітня святкування дня народження свого покійного діда, засновника країни Кім Ір Сена.