Завтра чествуют память святителя Мартина. Фото: alexandrtrofimov.ru

https://racurs.ua/n137312-zavtra-hristiane-chtyat-pamyat-svyatitelya-martina-ispovednika.html

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Завтра, 27 апреля, почитается память святителя Мартина — исповедника и 74 папы Римского. Он почитается как святой в католической и православной церкви.

Мартин жил в VII веке и оказался более ревностным христианином, чем Константинопольский патриарх Павел II и император Констанс. В то время, когда император и патриарх стали исповедовать еретическое учение монофелитов, то папа Мартин оставался верен христианству. Император жаждал смерти папы и неоднократно заказывал его убийство, но покушения на жизнь терпели неудачу.

Впоследствии Констанс отправил Мартина в ссылку в Херсонес Таврический, где он и ушел из жизни. В 680 году на VI Вселенском соборе осудили ересь монофелитов, а мощи Мартина впоследствии перенесли в Рим.

В народе этот день называли Мартыном-Лисогоном. Говорят, что в этот день лисицы начинают рыть себе новые норы. Считается, что после переселения их легко поймать, потому что они становятся как будто глухие или слепые. Если лягушки на Мартина кричат, а после Мартина молчат — непременно похолодает.

Именины 27 апреля отмечают Антон, Иван и Мартын.

В этот день родился известный советский киноактер Евгений Моргунов, который стал известен ролью Бывалого в тройке с Юрием Никулиным и Георгием Вициным в комедиях Леонида Гайдая, выдающийся украинский математик Марк Красносельский и американский изобретатель Сэмюэл Финли Бриз Морзе, который создал «азбуку Морзе».

Напомним, сегодня христиане еще раз вспоминают воскресение Христа. Сегодняшний день еще называют Фоминой воскресеньем, ведь в этот день один из двенадцати апостолов Иисуса Христа — Фома, прозванный неверующим, — наконец поверил после того, как к нему явился Христос.