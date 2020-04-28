Американские военные сняли неопознанные летающие объекты

https://racurs.ua/n137378-pentagon-opublikoval-video-s-nlo-snyatoe-amerikanskimi-vms.html

Ракурс

Пентагон опубликовал три видеозаписи, сделанные американскими Военно-морскими силами, на который изображены неопознанные летающие объекты (НЛО).

Первая видеозапись была сделана в ноябре 2004 года, еще две — в январе 2015 года. Ранее — в 2007 и 2017 годах — эти записи были нелегально опубликованы в интернете, однако тогда их достоверность официально не была подтверждена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

В Пентагоне снятое на видео называют «неопознанными воздушными явлениями».

Отмечается, что эти видеоролики опубликованы, чтобы «прояснить любые иллюзии общественности относительно того, были ли распространяемые кадры реальными, или в них есть еще что-то».

Ведомство пришло к выводу, что разрешение на официальное обнародование этих несекретных видеозаписей не откроет никаких секретных возможностей или систем, а также не помешает дальнейшим расследованием вторжения в военное воздушное пространство неустановленных воздушных объектов, — подчеркивается в сообщении пресс-службы Минобороны США.

Скачать эти видеозаписи можно по ссылке.

Напомним, в прошлом году стало известно, что ВМС США создают для пилотов инструкции на случай встречи с НЛО.