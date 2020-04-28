Американські військові зняли невпізнані літаючі об’єкти

https://racurs.ua/ua/n137378-pentagon-opublikuvav-video-z-nlo-znyate-amerykanskymy-vms.html

Ракурс

Пентагон опублікував три відеозаписи, зроблені американськими Військово-морськими силами, на який зображені невпізнані літаючі об'єкти (НЛО).

Перший відеозапис було зроблено в листопаді 2004 року, ще два — у січні 2015 року. Раніше — у 2007 та 2017 роках — ці записи були нелегально опубліковані в інтернеті, однак тоді їхня достовірність офіційно не була підтверджена. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони США.

У Пентагоні зняте на відео називають «неопізнаними повітряними явищами».

Зазначається, що ці відеоролики опубліковано, щоб «прояснити будь-які ілюзії громадськості щодо того, чи були поширювані кадри реальними, чи в них є ще щось».

Відомство дійшло висновку, що дозвіл на офіційне оприлюднення цих несекретних відеозаписів не розкриє жодних засекречених можливостей чи систем, а також не заважатиме подальшим розслідуванням вторгнення у військовий повітряний простір невстановлених повітряних об'єктів, — наголошується в повідомленні прес-служби Міноборони США.

Завантажити ці відеозаписи можна за посиланням.

Нагадаємо, торік стало відомо, що ВМС США створюють для пілотів інструкції на випадок зустрічі з НЛО.