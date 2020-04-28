У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Pexels

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Коронавірусна хвороба COVID-19 з більшою ймовірністю пройде в легкій або помірній формі у тих пацієнтів, у кого спостерігається втрата нюху чи відчуттів смаку.

Цей симптом може стати потенційним раннім індикатором, котрий може допомогти медичним працівникам визначити, які пацієнти потребуватимуть госпіталізації. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю, опубліковану в журналі International Forum of Allergy & Rhinology.

Втрата нюху є поширеним раннім симптомом коронавірусної хвороби, що слідує за високою температурою та втомою.

Якщо інфікована людина втрачає це відчуття, то, швидше за все, у неї будуть більш легкі симптоми, за винятком інших основоположних факторів ризику, — зазначає провідний автор дослідження доктор Керлін Ян з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (США).

Такого висновку учені дійшли на основі аналізу даних щодо 169 пацієнтів, у яких було виявлено COVID-19. Виявилося, що пацієнти, госпіталізовані для лікування COVID-19, значно рідше повідомляли про втрату нюху (26,9% в порівнянні з 66,7% хворих на COVID-19, які лікувалися в амбулаторних умовах). Аналогічні відсоткові показники були виявлені і при втраті смаку.

Дослідники зазначають, що такі особливості, можливо, є наслідком деяких патофізіологічних характеристик інфекції.

Місце і доза початкового вірусного навантаження, поряд з ефективністю імунної відповіді господаря — все це потенційно важливі змінні, що визначають поширення вірусу всередині людини і, зрештою, клінічний перебіг інфекції, — зазначає інший автор дослідження доктор Адам Деконде.

Іншими словами, якщо вірус SARS-CoV-2 спочатку концентрується в носовій порожнині і верхніх дихальних шляхах, де він впливає на нюхові функції, це може привести до менш важкої і раптової інфекції, знижуючи ризик придушення імунної реакції, респіраторної недостатності та госпіталізації.

Це гіпотеза, але вона також схожа з концепцією, що лежить в основі живої вакцинації (вакцин, які використовують ослаблену форму вірусу — ред.), — зазначає Деконде. — При малих дозах і в віддаленому місці щеплення господар може генерувати імунну реакцію без важкої інфекції.





Втрата нюху, зазначає учений, може також вказувати на сильну імунну реакцію, яка була локалізована в носових проходах, обмежуючи ефект в інших частинах тіла.

Нагадаємо, учені попереджають, що пандемія коронавірусу може залишити після себе безліч нервово-психічних проблем.