В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Pexels

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Коронавирусная болезнь COVID-19 с большей вероятностью пройдет в легкой или умеренной форме у тех пациентов, у кого наблюдается потеря обоняния или ощущений вкуса.

Этот симптом может стать потенциальным ранним индикатором, который может помочь медицинским работникам определить, какие пациенты будут нуждаться в госпитализации. Об этом сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью, опубликованную в журнале International Forum of Allergy & Rhinology.

Потеря обоняния является распространенным ранним симптомом коронавирусной болезни, следующим за высокой температурой и усталостью.

Если инфицированный человек теряет это ощущение, то, скорее всего, у него будут более легкие симптомы, за исключением других основополагающих факторов риска, — отмечает ведущий автор исследования доктор Керлин Ян из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

К такому выводу ученые пришли на основе анализа данных о 169 пациентах, у которых был обнаружен COVID-19. Оказалось, что пациенты, госпитализированные для лечения COVID-19, значительно реже сообщали о потере обоняния (26,9% по сравнению с 66,7% больных COVID-19, которые лечились в амбулаторных условиях). Аналогичные процентные показатели были обнаружены и при потере вкуса.

Исследователи отмечают, что такие особенности, возможно, являются следствием некоторых патофизиологических характеристик инфекции.

«Место и доза начальной вирусной нагрузки, наряду с эффективностью иммунного ответа хозяина — все это потенциально важные переменные, определяющие распространение вируса внутри человека и, наконец, клиническое течение инфекции», — отмечает другой автор исследования доктор Адам Деконде.

Иными словами, если вирус SARS-CoV-2 сначала концентрируется в носовой полости и верхних дыхательных путях, где он влияет на обонятельные функции, это может привести к менее тяжелой и внезапной инфекции, снижая риск подавления иммунной реакции, респираторной недостаточности и госпитализации.

Это гипотеза, но она также схожа с концепцией, лежащей в основе живой вакцинации (вакцин, которые используют ослабленную форму вируса — ред.), — отмечает Деконде. — При малых дозах и в отдаленном месте прививки хозяин может генерировать иммунную реакцию без тяжелой инфекции.





Потеря обоняния, отмечает ученый, может также указывать на сильную иммунную реакцию, которая была локализована в носовых проходах, ограничивая эффект в других частях тела.

Напомним, ученые предупреждают, что пандемия коронавируса может оставить после себя множество нервно-психических проблем.