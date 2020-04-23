Гугл присвятив новий дудл Дню святого Георгія

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Ракурс

Гугл (Google) представив новий дудл (doodle), який присвячений Дню святого Георгія. Це загальнохристиянське церковне свято на честь святого великомученика Георгія Побідоносця.

Як зазначили в компанії, святий Георгій — покровитель Англії, він уособлює собою хоробрість, чесність і лідерство. Згідно з легендою, святий Георгій поодинці убив дракона, щоб врятувати місто.

Саме цьому і присвячений новий дудл. На ньому зображений сам Георгій, який сидить біля багаття і смажить над ним хліб, нанизаний на його меч. По інший бік від вогнища сидить той самий дракон.

Легенда про святого, який вбиває страшного дракона, з’явилася в 10 столітті серед переказів східної православної церкви. Згідно з легендою, у Лівії, куди вирушили хрестоносці, було невелике озеро з прісною водою, яке рятувало жителів міста від спраги. І ось одного разу на березі водойми з’явився великий дракон, який не підпускав до води, поки йому не принесуть у жертву дитину.

Це тривало до того моменту, поки жереб не випав на дочку місцевого правителя. Тоді ж неподалік проїжджав святий Георгій — він запропонував позбавити місцевих жителів від чудовиська, якщо вони приймуть християнство. У підсумку, дракон переможений, місто стало одним із оплотів християнства, а на місці битви з драконом правитель поставив гарну церкву.

Наприкінці 14 століття хрест святого Георгія стає офіційною емблемою Великої Британії, разом з символами Шотландії та Ірландії, хрестами святого Андрія і святого Патрика, утворюючи сучасний прапор країни.

Нагадаємо, напередодні Гугл представив новий дудл, який був створений до Дня Землі та звертав увагу на проблему масового вимирання бджіл.