Завтра День прикордонника в Україні. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n137495-zavtra-narodne-svyato-zosyma-bdjilnyka-ta-den-prykordonnyka-v-ukrayini.html

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Православна церква 30 квітня шанує преподобного Зосима, ігумена Соловецького.

Він вважався заступником бджільництва, тож цього дня прийнято вивозити бджіл на пасіки й виставляти вулики на первоцвіт. У народі кажуть: «на який хліб пішла бджола, той на зерно буде хороший». Якщо бджоли сідають на вишневий цвіт, то вишні цього року гарні вродять. Предки вірили, якщо бджола того дня не сяде на цвіт, то вишень не буде.

Професійне свято 30 квітня відзначають в Україні співробітники Прикордонної служби, яке започатковане в 2018 році. Дату вибрали не випадково — 30 квітня 1918 року біля ст. Колпакова війська УНР вийшли на кордон України та встановили на ньому державні символи.

Також 30 квітня відзначають Міжнародний день джазу, який у 2011 році встановила Генеральна конференція ЮНЕСКО. Свято має на меті підвищити ступінь поінформованості суспільства про педагогічну роль джазу, про нього, як про силу, яка сприяє миру, єдності, діалогу і розширює контакти між людьми.

Цього дня іменини відзначають Адріан, Олександр, Зосим, Єфрем, Іван, Михайло, Семен та Федір.

Нагадаємо, 29 квітня відзначається Всеукраїнський день футболу. У 1992 році цього дня свій дебютний матч зіграла національна збірна України.