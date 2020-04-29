Завтра День пограничника в Украине. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n137495-zavtra-narodnyy-prazdnik-zosima-pchelovoda-i-den-pogranichnika-v-ukraine.html

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Православная церковь 30 апреля чтит преподобного Зосима, игумена Соловецкого.

Он считался покровителем пчеловодства, поэтому в этот день принято вывозить пчел на пасеки и выставлять ульи на первоцвет. В народе говорят: «на какой хлеб пошла пчела, тот на зерно будет хорош». Если пчелы садятся на вишневый цвет, то вишни в этом году хорошие поспеют. Предки верили, если пчела в тот день не сядет на цветок, то вишен не будет.

Профессиональный праздник 30 апреля отмечают в Украине сотрудники Пограничной службы, который ввели в 2018 году. Дату выбрали не случайно — 30 апреля 1918 года у ст. Колпакова войска УНР вышли на границу Украины и установили на ней государственные символы.

Также 30 апреля отмечают Международный день джаза, который в 2011 году установила Генеральная конференция ЮНЕСКО. Праздник должен повысить степень осведомленности общественности о педагогической роли джаза, о нем, как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширяет контакты между людьми.

В этот день именины отмечают Адриан, Александр, Зосим, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

Напомним, 29 апреля отмечается Всеукраинский день футбола. В 1992 году в этот день свой дебютный матч сыграла национальная сборная Украины.