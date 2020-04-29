Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137494-desyatki-inficirovannyh-covid-19-vspyshka-koronavirusa-proizoshla-v-odnom-iz-sel-lvovskoy-oblasti.html

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Во Львовской области в одном из сел произошла вспышка коронавируса.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у более 20 жителей села Давыдов Пустомытовского района. Сейчас в селе специалисты пытаются обнаружите еще инфицированных, а правоохранители обеспечивают порядок. Об этом 29 апреля сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на собственной странице в Facebook.

По словам главы области, проводится экспресс-тестирование селян. Если результаты будут положительными, то медики дополнительно отберут биоматериалы и отправят их на тест ПЦР. Кроме того, медики устанавливают источник заноса вируса в село.

Козицкий добавил, что в поселке проводятся усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечения порядка. На самоизоляцию отправили жителей, которые контактировали с зараженными.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировали 9 тыс. 866 случаев коронавируса, среди которых 672 ребенка и 1 тыс. 976 медработников. Общее количество жертв коронавируса уже достигло 250 человек.