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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

Десятки инфицированных COVID-19: вспышка коронавируса произошла в одном из сел Львовской области

29 апр 2020, 22:22
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Во Львовской области в одном из сел произошла вспышка коронавируса.

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у более 20 жителей села Давыдов Пустомытовского района. Сейчас в селе специалисты пытаются обнаружите еще инфицированных, а правоохранители обеспечивают порядок. Об этом 29 апреля сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на собственной странице в Facebook.

По словам главы области, проводится экспресс-тестирование селян. Если результаты будут положительными, то медики дополнительно отберут биоматериалы и отправят их на тест ПЦР. Кроме того, медики устанавливают источник заноса вируса в село.



Козицкий добавил, что в поселке проводятся усиленные мероприятия по выявлению инфицированных и обеспечения порядка. На самоизоляцию отправили жителей, которые контактировали с зараженными.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине зафиксировали 9 тыс. 866 случаев коронавируса, среди которых 672 ребенка и 1 тыс. 976 медработников. Общее количество жертв коронавируса уже достигло 250 человек.

Источник: Ракурс


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