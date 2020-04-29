Коронавирус в Украине: за сутки умерли 11 человек (КАРТА)

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n137438-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-umerli-11-chelovek-karta.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине за минувшие сутки зафиксировали в еще 456 случаях. Среди них 133 медработника и 33 ребенка.

Госпитализировали за сутки 113 инфицированных коронавирусом людей. Об этом во время сегодняшнего видеобрифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Умерли за сутки 11 человек, большинство из них имели хронические заболевания. Таким образом, общее число жертв коронавируса уже достигло 250 человек.

111 человек в сутки выздоровели. Всего с начала пандемии коронавируса выздоровели уже 1 тыс. 103 человека, среди них 237 медработников.

Всего в Украине зафиксированы 9 тыс. 866 случаев коронавируса, среди которых 672 ребенка и 1 тыс. 976 медработников.

За сутки проведены 5 тыс. 825 тестов на коронавирус методом ПЦР. Всего в Украине этим методом исследованы 104 тыс. 544 образцов.

Наибольшее количество случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Черниговской (60 случаев) и Тернопольской (44 случая) областях, а также в Киеве (43 случая).

Напомним, на Херсонщине из-за коронавируса закрыли город Каховка.