В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n137438-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-pomerly-11-ludey-karta.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні за минулу добу зафіксували у ще 456 випадках. Серед них 133 медпрацівники та 33 дитини.

Госпіталізовано за добу 113 інфікованих коронавірусом людей. Про це під час сьогоднішнього відеобрифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Померли за добу 11 людей, більшість з них мали хронічні захворювання. Таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу вже досягнула 250 людей.

111 людей за добу одужали. Загалом з початку пандемії коронавірусу одужали вже 1 тис. 103 людини, серед них 237 медпрацівників.

Загалом в Україні зафіксовано 9 тис. 866 випадків коронавірусу, серед яких 672 дитини та 1 тис. 976 медпрацівників.

За добу проведено 5 тис. 825 тестів на коронавірус методом ПЛР. Загалом в Україні цим методом досліджено 104 тис. 544 зразки.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу за добу зафіксували у Чернігівській (60 випадків) та Тернопільській (44 випадки) областях, а також у місті Києві (43 випадки).

Нагадаємо, на Херсонщині через коронавірус закрили місто Каховка.