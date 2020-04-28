У Херсонській області через спалах коронавірусу закривають ще одне місто

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Коронавірус у Херсонській області став причиною закриття на карантин ще одного населеного пункту. Цього разу через спалах коронавірусу вирішили закрити місто Каховка.

Рішення про закриття міста на карантин було прийнято на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє прес-служба головного управління Нацполіції Херсонської області.

У місті зафіксували 22 випадки зараження коронавірусом. Тому з 8.00 29 квітня до 6.00 4 травня населений пункт буде закритий на в’їзд і виїзд. Заїхати до міста зможуть тільки люди, які в ньому прописані, а також спецтранспорт, який буде перевозити працівників об'єктів критичної інфраструктури.

У поліції зазначили, що в період дії карантину у місті будуть проводити додаткову дезінфекцію для недопущення поширення коронавірусу. У місті будуть встановлені карантинні мобільні блокпости на третьому кілометрі автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») і по вул. Мелітопольська, 1а, а також обмежений рух і перекриті дороги бетонними блоками.

Поліція зазначає, що правоохоронці контролюватимуть дотримання громадянами карантинних заходів шляхом цілодобового патрулювання. Також правоохоронці просять з розумінням поставитися до необхідних тимчасових обмежень і не піддавати себе та інших небезпеці.

Як повідомлялося, раніше в Херсонській області на карантин закривали місто Олешки, а також села Ліві Солонці Олешківського району та Малі Копані Голопристанського району.