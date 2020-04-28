В Херсонской области из-за вспышки коронавируса закрывают еще один город

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Коронавирус в Херсонской области стал причиной закрытия на карантин еще одного населенного пункта. На этот раз из-за вспышки коронавируса решили закрыть город Каховка.

Решение о закрытии города на карантин было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Херсонской области.

В городе зафиксировали 22 случая заражения коронавирусом. Поэтому с 8.00 29 апреля до 6.00 4 мая населенный пункт будет закрыт на въезд и выезд. Заехать в город смогут только люди, которые в нем прописаны, а также спецтранспорт, который будет перевозить работников объектов критической инфраструктуры.

В полиции отметили, что в период действия карантина в городе будут проводить дополнительную дезинфекцию для недопущения распространения коронавируса. В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на третьем километре автодороги Т-2214 (район АЗС «КТК») и по ул. Мелитопольская, 1а, а также ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

Полиция отмечает, что правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования. Также правоохранители просят с пониманием отнестись к необходимым временным ограничениям и не подвергать себя и других опасности.

Как сообщалось, ранее в Херсонской области на карантин закрывали город Алешки, а также села Левые Солонцы Алешковского района и Малые Копани Голопристанского района.